Warum am Sonntag ein Eurofighter in Neuburg gestartet ist

Warum ist am Sonntagvormittag ein Eurofighter in Neuburg gestartet? Jetzt ist klar, weshalb das Kampfflugzeug alarmiert worden ist.

Normalerweise ist am Sonntag Ruhe am Himmel über Neuburg. Die Piloten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 absolvieren üblicherweise an diesem Wochentag keine Übungsflüge, sind aber in Bereitschaft. Am vergangenen Sonntag aber wurde die sonntägliche Ruhe gestört und gegen 9.20 Uhr startete ein Eurofighter von der Luftwaffenbasis in Zell. Die Bundeswehr erklärt nun, warum.

Wie Presseoffizierin Monika Behr vom Taktischen Luftwaffengeschwader 74 jetzt mitteilt, gab es dafür einen guten Grund. Denn die Alarmierung eines Piloten am Flugplatz Neuburg war ausgelöst worden. Ursache war ein kleineres, ziviles Passagierflugzeug, das keinen Funkkontakt zur Deutschen Flugsicherung mehr hatte und von Österreich kommend in nordwestlicher Richtung flog. Der Funkkontakt konnte durch den Einsatz der Alarmrotte schnell wiederhergestellt werden und der Eurofighter kehrte danach um 9.52 Uhr wieder sicher auf die Basis in Zell zurück.

Eurofighter startet am Sonntagvormittag: Das war der Grund

Zuletzt hatte ein Nachtflug vor gut zehn Tagen in Neuburg für Aufmerksamkeit gesorgt. Damals waren zwei Eurofighter gegen 2 Uhr nachts gestartet, um den Nato-Gipfel in Vilnius zu schützen. Der Flug konnte aus Sicherheitsgründen nicht wie sonst üblich vorher angekündigt werden.

Die Luftwaffe bittet um Verständnis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Bei Fragen wenden sich Interessierte an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org. (AZ)

