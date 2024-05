Neuburg

Das Frühstück an der Neuburger Mittelschule ist mehr als nur eine Mahlzeit

Plus An der Neuburger Mittelschule gibt es zweimal wöchentlich ein gemeinsames Frühstück für Schüler und Schulfamilie. Wie es zu diesem Angebot kam und warum es um mehr als Essen und Trinken geht.

Von Manfred Dittenhofer

Ahmad nimmt sich von der Ananas. Er liebt Ananas, und wann immer diese Frucht auf dem Frühstücksbuffet liegt, greift er zu. Der Zwölfjährige aus der Klasse 6a hat sich das Obst auch redlich verdient. Ahmad und sein Bruder Ali helfen kräftig mit und sind deshalb auch schon immer um 7 Uhr in der Schule, wenn Lena Weigelt das Schulfrühstück herrichtet. Die Jugendsozialarbeiterin der Caritas teilt sich diese Arbeit inzwischen mit Ivana Lastro. Immer dienstags und donnerstags gibt es für die Schülerinnen und Schüler der Mittelschule Neuburg die Möglichkeit, ab 7.15 Uhr in der Schule zu frühstücken.

„Unser erstes Ansinnen während der Pandemie war, dafür zu sorgen, dass Schüler, die ohne Frühstück in die Schule kommen, etwas in den Magen bekommen“, erklärt Rektorin Anne Graf. Aber daraus sei viel mehr geworden. "Es wurde ein Ort und eine Zeit der Begegnung der Schüler unterschiedlichen Alters, aus verschiedenen Klassen und auch aus vielen unterschiedlichen Heimatländern, die alle noch näher an die Schule heranrücken." Mit diesem Frühstücksangebot lebe die Schulfamilie auf, so die Rektorin weiter, und es helfe der Schule enorm dabei, ihrem Erziehungsauftrag nachzukommen, den sie ja auch habe.

