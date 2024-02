Warum die Neuburger Eurofighter am Faschingsdienstag alarmiert wurden

Zwischen dem närrischen Treiben in Neuburg waren am Dienstagnachmittag zwei Eurofighter zu hören. Die Alarmrotte des Neuburger Geschwaders ist aufgestiegen. Das war der Grund.

So manchem dürfte am Faschingsdienstag zwischen närrischem Treiben und Kehraus am Himmel über Neuburg etwas aufgefallen sein. Gegen 14.48 Uhr waren zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 zu sehen und zu hören, obwohl an dem Tag kein regulärer Betrieb auf dem Fliegerhorst war. Es war die Alarmrotte, die von der Deutschen Flugsicherung angefordert wurde.

Wie die Luftwaffe auf der Plattform X postet, waren die beiden Kampfjets aufgestiegen, um ein ziviles Luftfahrzeug zu identifizieren, dass ohne Funkkontakt über Würzburg unterwegs war. Dabei sind die Maschinen Überschall geflogen, weswegen über Mannheim und der Region ein lauter Knall zu hören war.

Neuburger Eurofighter werden am Faschingsdienstag alarmiert

Grund für den fehlenden Funkkontakt waren nach Angaben der Luftwaffe technische Probleme. Nach Kontaktaufnahme mit dem Piloten wurde der Einsatz beendet. "Genau dafür trainieren wir", heißt es in dem Post.