Warum die Stadtkapelle Neuburg vor leeren Stuhlreihen spielte

Die Stadtkapelle Neuburg nimmt ein Konzert in der leeren Hofkirche in Neuburg auf. Wo das Ergebnis zu hören ist.

Nachdem ab Ende November die Corona-Regeln wieder verschärft wurden, war für die Verantwortlichen der Stadtkapelle Neuburg klar, es wird wieder ein sehr ruhiger Dezember ohne Proben, Weihnachtskonzert und Auftritte werden. Dennoch wollte man das Jahr und vor allem die Weihnachtszeit nicht komplett unmusikalisch vergehen lassen.

Es wurde daher kurzerhand überlegt, wie man wieder ein gemeinsames, digitales Projekt durchführen könnte. Diese Art von Zusammenspiel hatte sich schon zweimal als Alternative bewehrt, um Kontakt zu den Musikern halten zu können. „Für uns Musiker ist die Weihnachtszeit musikalisch immer etwas ganz Besonderes. Gerade der gemeinsame Abschluss am 24. Dezember auf dem alten Friedhof ist für viele unserer Musiker der Zeitpunkt, ab dem es dann wirklich Weihnachten ist“, erzählt Dominik Bockelt, der Initiator des Weihnachtsprojekts.

Konzert der Stadtkapelle Neuburg in der Hofkirche

Dieses Gefühl wollten die Verantwortlichen den Orchestermusikern mitgeben. Im Vergleich zu den letzten Projekten, bei denen jeder Musiker selbst eine Aufnahme erstellt hatte und diese später zusammengeschnitten wurden, sollte es dieses Mal ein Orchester aus allen Musikern geben, die Lust auf das Projekt haben und die Aufnahme gemeinsam an einem Termin erfolgen. Ein Vorhaben, das in der aktuellen Situation leichter gesagt als getan ist, denn es mussten erst Themen wie ein Rahmenhygienekonzept, die Festlegung von Tag, Uhrzeit und Ort geklärt werden. Ein Ort der Strom hatte und groß genug war, um alle Musiker mit Abstand unterzubringen, dabei aber so abgeschirmt ist, dass keine Zuhörer möglich waren. Nach vielem Überlegen fiel hierbei die finale Wahl auf die Neuburger Hofkirche. Die Kirche, in der sich die Musiker durch viele vergangene Weihnachtskonzerte bereits bestens auskannten und die auch dieses Jahr für das öffentliche Weihnachtskonzert als Konzertsaal hätte dienen sollen.

So kam es also, dass einige Tage vor Weihnachten die wenigen Besucher der Kirche erstaunt die Augen aufrissen, als mehrere freiwillige Helfer anfingen, Mikrofonständer, technisches Equipment sowie sonstiges Zubehör in das Kirchenschiff zu tragen und aufzubauen. Parallel dazu wurde für die teilnehmenden Musiker im Marstall eine Teststation errichtet, um die selbstauferlegte 2G-Plus-Regel einhalten zu können. Die Tests wurden hierbei direkt vor Ort von allen Teilnehmenden durch eine zertifizierte Prüferin abgenommen.

Die Stadtkapelle Neuburg spielte Weihnachtslieder

Dann endlich ging es los und die Kirchentüren schlossen sich für alle, die nicht an den nachfolgenden Ton- und Videoaufnahmen beteiligt waren. Aufgenommen wurden insgesamt fünf Stücke des Gesamtorchesters.

Das Repertoire umfasste hierbei klassische Weihnachtsstücke wie „Oh du fröhliche“ bis hin zu ruhigeren, symphonischen Werken wie „Highland Cathedral“ von Siegfried Rundel. „Was wir heute ohne eine einzige Probe auf die Beine gestellt haben, ist wirklich Wahnsinn und wird ein Genuss für jeden Zuhörer“, schwärmte der Stadtkapellmeister Alexander Haninger am Ende der Aufnahme, die ebenfalls begeisterten Musiker an.

Das Endergebnis der rund dreistündigen Aufnahmen ist als Video auf der Online-Plattform Youtube zu sehen.

Die Musiker der Stadtkapelle wünschen allen Freunden und Unterstützern nach einer besinnlichen Weihnachtszeit einen guten Start ins neue Jahr und hoffen darauf, im kommenden Jahr endlich wieder in Präsenz für ihre Zuhörer da sein zu können. (nr)