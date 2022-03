Neuburg

20:00 Uhr

Warum ein Neuburger Bäcker mit höheren Preisen wirbt

Plus Die Bäckerei Schlegl in Neuburg bietet nahezu ihr gesamtes Brotsortiment und drei Kleingebäcke als reine Bio-Produkte anbieten. Warum der Familienbetrieb diesen Weg geht und was das für die Kunden bedeuet.

Von Manfred Rinke

Es geht um Regionalität, es geht um die Natur, das Klima und es geht um Nachhaltigkeit. Wer von Bio spricht und es mit Bio ernst meint, der muss von Bio überzeugt sein. Dies trifft in diesem Fall vor allem auf die Macher in der Bäckerei Schlegl in Neuburg zu, die künftig 17 (von insgesamt 20) Brote und drei Kleingebäcke als reine Bio-Produkte anbieten. Überzeugt sein müssen aber auch die Kunden, die in den insgesamt zehn Filialen einkaufen. Denn Bio hat auch seinen Preis.

