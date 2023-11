Neuburg

Warum in Neuburg die Sirene um 1.30 Uhr nachts heulte

Plus Mitten in der Nacht reißt die Sirene die Menschen im Westen der Stadt aus dem Schlaf. Warum sie mitten in der Nacht ausgelöst wurde.

In der Nacht auf Montag sind in Neuburg in der Nacht einige Bürger um den Schlaf gebracht worden. Denn gegen 1.30 Uhr hallte der laute Heulton der Sirene durch die Nacht. Für knapp eine Minute schallte der Alarm über das Stadtgebiet und war vor allem im Westen der Ottheinrichstadt zu hören. Normalerweise folgt auf die Sirene jede Menge Martinshorn und Blaulicht. Das war aber Montagnacht nicht der Fall. Was also war passiert?

Die Erklärung dafür liefert Feuerwehrkommandant Markus Rieß am Montag auf Nachfrage dieser Redaktion. Im Neuburger Stadtteil Bittenbrunn war der Einsatz der Feuerwehr notwendig gewesen. Dort gibt es nur die Alarmierung per Sirene - folglich ertönte der Heulton um 1.30 Uhr. Just zu dieser Zeit nämlich hatten Hausbesitzer in dem Ortsteil festgestellt, dass ihr Keller unter Wasser steht. Mitten in der Nacht waren sie vom Urlaub nach Hause gekommen, hatte den Schaden bemerkt und die Hilfskräfte alarmiert. Die pumpten das Wasser aus dem Keller. "Gegen 3 Uhr nachts war das Gröbste erledigt", sagt Markus Riess. Und Neuburg schlief schon lange wieder tief und fest. (fene)

