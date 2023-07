Warum um 2 Uhr morgens Eurofighter in Neuburg gestartet sind

In der Nacht auf Donnerstag sind um 2 Uhr morgens zwei Eurofighter in Neuburg gestartet. Die Bundeswehr erklärt im Nachhinein, warum dies notwendig war.

Zum Schutz des Nato-Gipfels in Vilnius (Litauen) sind in der Nacht auf Donnerstag zwei Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwaders 74 gegen 2 Uhr von der Luftwaffenbasis in Zell gestartet. Dies teilt die Bundeswehr am Donnerstagmorgen mit. Die Landung der Luftfahrzeuge in Neuburg war gegen 10 Uhr deutscher Zeit geplant.

Eurofighter starten um 2 Uhr morgens in Neuburg

Aus Sicherheitsgründen konnte der Einsatz zuvor nicht angekündigt werden, heißt es vonseiten der Bundeswehr, die um Verständnis bittet. Bei Fragen sollen sich Bürgerinnen und Bürger an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Email an fliz@bundeswehr.org wenden. (AZ)