Starkbierfest, Energiesparmesse und Hip-Hop-Party: Die Tipps zum Wochenende

Das Wochenende vom 1. bis zum 3. März hat wieder zahlreiche Veranstaltungen zu bieten: Energiesparmesse, 80er und 90er Party und ein Starkbierfest.

Mit dem ersten Märzwochenende stehen wieder zahlreiche Veranstaltungen in Neuburg und Umgebung an. So können mit den ersten Frühlingszügen wieder unterschiedliche Events besucht werden. Hier sind ein paar Tipps unserer Redaktion:

Diese Konzerte sind in Neuburg und Region geboten

Bereits am Freitag gibt es die Möglichkeit einen rockigen Abend zu verbringen. So treten im Jugendzentrum Neuburg die Bands Stereons (Alternativ Rock) und Reynard and The Raven (Bluesrock) auf. Beginn ist um 20 Uhr.

Im Birdland Jazzclub tritt das Andreas Feith Quartett auf. Ihre bekannten eigenen Kompositionen sind für jeden Jazzfan einen Besuch wert. Beginn ist um 20.30 Uhr. Am Samstag gehört dem Christian Sands Quartet die Bühne. So dürfen die Besucher ab 20.30 Uhr einen jungen Pianisten mit besonders ausgefeilter Finesse erwarten.

In der Drogerie spielt am Samstag die vierköpfige Blues- und Rock-Band Power Station ab 20.30 Uhr auf.

Am Samstag findet ebenfalls die Vernissage „Von Frequenzen und Interferenzen" mit Malerei und Musik des Neuburgers Ingo Campus ab 19 Uhr in dem Bistro Zum Rufer statt.

Ein Jubiläumskonzert hat die Gesangsklasse von Julia Israelian am Sonntag in der VHS im dritten Stock ab 17 Uhr zu bieten.

Diese Messen und Märkte finden am Wochenende statt

Am Samstag und Sonntag findet die Fach- und Energiesparmesse „Clever Bauen“ von 10 bis 17 Uhr im Audi Driving Experience Center statt.

CO₂-Fußabdruck Energiesparmesse Neuburg Schülerinnen und Schüler der Fach- und Berufsoberschule zeigen auf der Energiesparmesse, wie man den eigenen CO2-Fußabdruck ermitteln kann und geben Anregungen zur Reduzierung. Schon auf der Messe 2023 in Schrobenhausen erfuhren sie große Aufmerksamkeit (v.l. Neuburgs Bürgermeister Dr. Johann Habermeyer, Schrobenhausens Bürgermeister Harald Reisner, Landrat Peter von der Grün und eee-Vorstand Thomas Wachinger) Foto: Euringer-klose

In Karlshuld ist der Second-Hand-Basar rund ums Kind des Kindergottesdienstteams der evangelischen Kirchengemeinde im Gemeindehaus von 13.30 bis 15 Uhr einen Besuch wert.

Im Boxenstall findet am Sonntag von 14 bis 16 Uhr ein Flohmarkt rund ums Kind statt.

In Weichering können Hobbykünstler am Samstag und Sonntag den Oster- und Kunstmarkt von 13 bis 17 Uhr im Landgasthof Vogelsang besuchen.

Diese Führungen und Feste sind am Wochenende besuchenswert

In Karlshuld sollte man die Nachtwanderung "Die Nacht mit allen Sinnen erleben" im Haus im Moos am Freitag von 18 bis 21 Uhr nicht verpassen.

In Neuburg findet am Samstag das Starkbierfest der Freien Wähler ab 19 Uhr im Kolpinghaus statt.

Im Schloss Neuburg ist am Sonntag die Führung "Klösterliches Leben in Neuburgs Vergangenheit" mit Gabriele Kaps ab 14 Uhr geboten.

Diese Partys sind in Neuburg geboten

Am Samstag findet in der Kunstscheune Marienheim die Kultnacht statt. So kann zu Hits der 80er und 90er Jahre ab 20 Uhr gefeiert werden.

Das Fly bietet am Samstag die Hip-Hop-Party an. So kann mit DJ K-EV zu den besten Hip-Hop Hits ab 21 Uhr gefeiert werden.

