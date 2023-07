Was Bernhard Pfahler als Neuburger Stadtradel-Star bewegen möchte

Bernhard Pfahler ist der Neuburger Stadtradel-Star. Was der vielfältig engagierte Verkehrsreferent und Fahrradbeauftragte beim Thema Radverkehr bewegen möchte.

Seit einigen Jahren engagiert sich Bernhard Pfahler als Verkehrsreferent und Fahrradbeauftragter der Stadt für das Radfahren in Neuburg. Nun geht er einen Schritt weiter und verzichtet für drei Wochen auf Fahrten mit dem Auto und nutzt nur noch sein Fahrrad. „Beruflich notwendige Touren für das Bayerische Rote Kreuz muss ich da leider ausnehmen, denn hier kann ich nicht komplett auf das Fahrzeug verzichten“, schränkt Pfahler sein Vorhaben etwas ein. Durch seine Aktion möchte er zeigen, dass das Fahrrad eine gute Alternative sein kann, um kurze Entfernungen zu bewältigen. Damit könnten vor allem viele Fahrten innerorts durch die abgasfreie Variante Fahrrad ersetzt werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erst kürzlich wurde Neuburg in die Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreundliche Kommunen in Bayern (AGFK Bayern) aufgenommen, die eine Förderung des Radverkehrs, insbesondere in der Nahmobilität, zum Ziel hat. Pfahler übernahm die Federführung bei Neuburgs Bewerbung, die schon lange unter anderem von der Lokalen Agenda 21 gewünscht wurde. Nach einer Befahrung durch Experten der AGFK erhielt die Stadt einen Maßnahmenplan, der im Laufe der kommenden vier Jahre abgearbeitet werden muss. Anschließend hofft Neuburg, in die Riege der „Fahrradfreundlichen Kommunen“ aufgenommen zu werden. Bis dahin muss in Pfahlers Augen aber noch viel passieren. „Es tut sich schon einiges für ein besseres Angebot für Fahrradfahrer, aber es gibt noch ein großes Verbesserungspotenzial.“ Sein größter Wunsch ist es, in der Stadt eine Fahrradstraße einzurichten. Damit schaffe man vor allem ein anderes Bewusstsein für den Umgang aller Verkehrsteilnehmer miteinander, so Pfahler.

Bernhard Pfahler ist Neuburger Stadtradel-Star

Als Stadtradel-Star wünscht er sich, dass zukünftig mehr Menschen auf das Rad umsteigen und das Auto so oft wie möglich stehen lassen. Anreize kann da vor allem die Kommune schaffen, die sichere Wege, eine optimale Vernetzung mit dem ÖPNV und sinnvolle Abstellmöglichkeiten anbietet. „Als Mitarbeiter beim BRK liegt mir aber vor allem die Sicherheit der Radler am Herzen“, fügt Pfahler an. Denn die Fahrradunfälle, die er schon miterleben musste, stimmen nachdenklich. Überzeugt ist er davon, dass alle Radfahrer einen Helm tragen sollten, denn der schützt Leben. Da geht er selbst mit gutem Beispiel voran. Es sollte aber auch jeder darauf achten, dass die Räder mit funktionierendem Licht und Bremse auch verkehrssicher sind. „Schade ist es, dass sich Radfahrer immer wieder nicht an die Verkehrsregeln halten“, weist er auf ein großes Problem im innerstädtischen Verkehr hin. Egal, ob rote Ampeln missachtet werden, Einbahnstraßen und Radwege in die falsche Richtung befahren oder Gehwege in Radrennpisten umfunktioniert werden – dies gefährdet nicht nur die Radfahrer, sondern auch alle anderen Verkehrsteilnehmer.

Für das diesjährige Stadtradeln, das noch bis zum 9. Juli läuft, wünscht sich Pfahler eine unfallfreie Zeit für alle Teilnehmer. Jeder ist aufgerufen, das Auto stehenzulassen und möglichst viele Wege mit dem Fahrrad zurückzulegen. Die gefahrenen Kilometer werden gesammelt und gezählt. Eine Teilnahme ist noch möglich, die Anmeldung erfolgt unter www.stadtradeln.de. Auf der Meldeplattform RADar! kann jeder Mängel melden, die bei den Radwegen im Stadtgebiet auffallen. Diese Meldungen werden im Anschluss an das Stadtradeln ausgewertet und so schnell wie möglich behoben. (AZ)

Lesen Sie dazu auch