Was bringt die „Verfassungsviertelstunde“ an den Schulen?

Morgenimpuls statt Morgengebet? Seit Beginn des laufenden Schuljahres will die bayerische Staatsregierung wieder mehr politische Bildung an allen Schulen verankern. „Verfassungsviertelstunde“ heißt das Experiment, das von CSU und Freien Wählern 2023 in ihren Koalitionsvertrag aufgenommen wurde und auch in Neuburg zum wöchentlichen Pflichtprogramm gehört. Weil die Schulen im Freistaat nämlich seit Jahren bei der politischen Bildung im bundesweiten Vergleich das Schlusslicht bilden, wie eine Studie der Universität Bielefeld 2022 feststellte, forderte Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) ein „flexibles, lebendiges und alltagsnahes Konzept“ ein. Genaue Vorgaben gibt es dazu nicht. Nach gut einem halben Jahr ziehen die weiterführenden Bildungseinrichtungen in Neuburg eine erste Bilanz – und die fällt grundsätzlich positiv aus.

