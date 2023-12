Neuburg

Was es für eine 14-Jährige bedeutet, das Neuburger Christkind zu sein

Plus Zoë Leier sorgt als diesjähriges Neuburger Christkind für strahlende Kinderaugen. Die 14-Jährige ist große Auftritte gewohnt, doch diese Rolle ist für sie ganz besonders.

Von Andreas Zidar

Es ist 18.26 Uhr, als den Neuburgern das Christkind erscheint. Zoë Leier schreitet auf den Balkon, unter den weiten Ärmeln funkeln die goldenen Handschuhe im Scheinwerferlicht, vor ihr erstreckt sich der erleuchtete Schrannenplatz, etwa 200 Augenpaare sind auf sie gerichtet. Von diesem Moment hat die 14-Jährige lange geträumt. Ihr wird die Ehre zuteil, als diesjähriges Christkind der Neuburger Adventszeit für strahlende Kinderaugen zu sorgen. Doch was bedeutet das für sie persönlich?

Die Verwandlung der Schülerin in die Weihnachtsfigur startet am Rande des Schrannenplatzes - dort, wo an diesem Donnerstagabend der Weihnachtsmarkt eröffnet wird. Um 17.15 Uhr steht Leier mit Straßenklamotten und einem großen Kleidersack im Arm vor dem Modehaus Brenner. Vom Balkon dieses Gebäudes wird sie gleich zur Menge sprechen. Noch ist etwas Zeit. Natürlich sei sie aufgeregt, erzählt die Schülerin, auch wenn sie Auftritte vor Publikum eigentlich gewohnt ist. Seit zehn Jahren tanzt die Neuburgerin in der Sommertanzgruppe der Burgfunken, stand schon beim Gardetreffen in der Parkhalle, beim Volksfest oder beim Multi-Kulti-Fest auf der Bühne - ebenso beim Schultheaterstück der Paul-Winter-Schule, in dem die Neuntklässlerin in diesem Jahr eine der Hauptrollen spielte.

