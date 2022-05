Neuburg

vor 16 Min.

Was für eine Stimme! Samara Joy begeistert im Neuburger Jazzkeller

Plus Samara Joy aus New York steht im Jazzkeller in Neuburg auf der Bühne. Nicht nur ihre warme, kraftvolle Stimme, auch ihre Persönlichkeit macht das Publikum „verliebt“.

Von Reinhard Köchl

Samara Joy ist gerade 24 Jahre jung und zum ersten Mal in Deutschland. „Ich muss das unbedingt meiner Mom erzählen: Neuburg was awesome!“ So steht sie unbekümmert lachend auf der Bühne des Neuburger Birdland-Jazzclubs, die Menschen im Hofapothekenkeller fressen ihr längst aus der Hand, und sie schüttelt immer noch ungläubig den Kopf ob so viel unverhoffter Zuneigung. Als sie gegen Schluss eine butterweiche Ballade intoniert, nur begleitet vom geschmeidigen Bassisten Mathias Allamane, dabei scheinbar mühelos zwischen drei Oktaven hin- und herhüpft, jeden Ton punktgenau trifft, als wäre es das Selbstverständlichste der Welt, und die letzte Zeile gerade wie eine Seifenblase durch das Gewölbe schwebt und verklingt, da ruft einer aus dem Publikum genau das aus, was in diesem Moment wahrscheinlich alle denken: „I love you!“ Samara kichert noch eine Minute später verlegen wie ein kleines Schulmädchen.

