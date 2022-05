Neuburg

Was Horst Seehofer am Neuburger Campus vom nachhaltigen Bauen erzählt

Plus Am Campus der Technischen Hochschule in Neuburg drehte sich alles um nachhaltiges Bauen. Was Ex-Bundesminister Horst Seehofer dazu zu sagen hatte.

Von Manfred Dittenhofer

Wenn Horst Seehofer sich warm geredet hat, dann ist er nur schwer zu stoppen. Vor allem, wenn es um etwas geht, das ihm am Herzen liegt. Und am Herzen liegt ihm nicht nur die Region rund um Ingolstadt, sondern auch die Thematik Nachhaltigkeit. Deshalb war er bei den Nachhaltigkeitsgesprächen am Dienstagabend auf dem THI-Campus in Neuburg so richtig in seinem Element, als er mit Professor Jana Bochert von der Technischen Hochschule und Bauunternehmer und Stadtrat Hans Mayr auf dem Podium rund um nachhaltiges Bauen diskutierte.

