Was ist Heimat? Schüler stellen Werke im Neuburger Landratsamt aus

Neuburger Schülerinnen und Schüler haben sich mit dem Thema "Heimat" auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist als Ausstellung im Landratsamt zu sehen.

Der in diesem Jahr erstmals vom Bayerischen Heimatministerium und dem Landesverein für Heimatpflege ausgelobte „Heimat.Erlebnistag“ am 21. Mai führte – in Zusammenarbeit mit dem staatlichen Schulamt – zu einem von Sabine Rademacher initiierten Schulprojekt. Das Thema lautet „Was bedeutet Heimat für dich?“ Die Idee dahinter ist, Kinder unvoreingenommen an den Begriff „Heimat“ heranzuführen.

Gerade in einem frühen Stadium im Leben, in dem man sich noch unbedarft und weitgehend frei von einer tieferen sozialen Prägung des Heimatbegriffs mit diesem Thema auseinandersetzt, ist dies ein wichtiger Ansatz. Angesprochen sind heuer die vierten Klassen. Das Thema, das die Schülerinnen und Schüler – zum Beispiel im Heimat- und Sachunterricht – dabei bearbeiten sollen, ist der Begriff „Heimat“. Was verbinden Kinder mit diesem Begriff? Eine Landschaft? Die Muttersprache(n)? Die Familie? Ist „Heimat“ ein Gefühl, ein Gedicht, ein Geruch oder ein Lieblingsessen? Interessant bei diesen Schülerarbeiten ist grundsätzlich, wie Kinder mit Migrationshintergrund mit dem Thema umgehen.

Die Projektarbeiten von zwei Klassen der Neuburg Ostendschule sind nun im Landratsamt ausgestellt, die Schülerinnen und Schüler bewunderten vor Ort ihre Werke. Nachdem sich die Aufregung über die erste „eigene“ Ausstellung etwas gelegt hatte, entwickelte sich ein informatives Gespräch zwischen den Schülern und der Kreisheimatpflegerin. Zu erfahren, wie und was Zehnjährige, die zum Teil erst seit ein bis zwei Jahren in Neuburg leben, als Heimat wahrnehmen, meinte sie, sei sehr interessant.

Viele der ausstellenden Schüler haben einen Migrationshintergrund und bezeichnen – selbst wenn sie in Deutschland geboren wurden – trotzdem das Herkunftsland der Eltern als ihre Heimat. Auf Nachfrage, warum, wurde kurz überlegt, dann hieß es: „weil wir dort die Ferien verbringen“, „weil die Großeltern da wohnen“ und auch „weil das Essen dort besonders gut schmeckt“. Doch darüber waren sich alle einig, dass Heimat ein Ort sei, „wo man zu Hause ist, an dem man sich wohlfühlt – und an dem man seine Kuscheltiere und seine Freunde hat!“

Doch Heimat sei schließlich mehr als eine Stadt oder ein Land. Wie riecht denn „Heimat“ für euch, wollte Rademacher von den Kindern wissen. „Nach frischen Brezen“, fand ein Mädchen und ein Junge meinte leise, „der besondere Geruch, der beim Anlassen eines Bulldogs entsteht“, erwecke bei ihm Heimatgefühle. Genau diese Momente, wenn Kindern bewusst wird, dass Heimat nicht nur ein Ort ist, sondern viel mit Sensorik und Gefühlen zu tun hat, seien besonders spannend, findet Rademacher. (AZ)

