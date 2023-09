Was ist neu im E-Center im Neuburger Südpark?

Plus Acht Wochen war das E-Center im Neuburger Südpark geschlossen. In dieser Zeit wurde der Supermarkt komplett modernisiert.

Auf insgesamt 2800 Quadratmeter erstreckt sich das E-Center im Südpark. Es ist wohl einer der beliebstesten Einkaufsmöglichkeiten für Lebensmittel in Neuburg. Acht Wochen war er wegen Umbauarbeiten geschlossen. Am Donnerstag, 28. September, macht er wieder auf. Und es hat sich einiges verändert.

Nachdem der Markt komplett leer geräumt worden war, konnte die Lüftungsanlage und die Beleuchtung modernisiert werden. Sämtliche Regale und Theken im gesamten Markt wurden ausgetauscht. Wer künftig in das E-Center geht, wird sich also erst einmal neu orientieren müssen. Denn auch die Anordnung der Warengruppen hat sich verändert.