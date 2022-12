Neuburg

vor 41 Min.

Was macht eigentlich... das erste Christkindl Neuburgs?

Plus 1989 hatte die Werbegemeinschaft Neuburg die Idee, den Neuburger Weihnachtsmarkt mit einem Christkind zu bereichern. Die Wahl fiel auf Elke Wagner.

Von Claudia Stegmann

Wer schön sein will, muss leiden. Diese Erfahrung musste einst auch Elke Wagner machen. Die blonden Haare wurden der 18-jährigen Neuburgerin auf Lockenwickler gedreht, damit sie über Nacht unverwüstlich in Form gebracht werden konnten. Es war alles andere als bequem, mit den harten Rollen auf dem Kopf zu schlafen. Doch schließlich galt es, am nächsten Tag Geschichte zu schreiben - als erstes Christkindl in Neuburg.

