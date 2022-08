Neuburg

vor 50 Min.

Was passiert mit der Baulücke in der Theresienstraße?

Plus Vor acht Jahren ist ein Abrisshaus in Flammen aufgegangen. Die Brandursache konnte nie geklärt werden. Seitdem klafft dort eine Lücke – und wie es aussieht, wird das auch so bleiben.

Von Claudia Stegmann

Es war ein Freitag, der 13., als im Juni 2014 in der Theresienstraße in Neuburg das Haus Nummer 196 in der Theresienstraße in Flammen aufging. Zu dem Zeitpunkt waren vier Bauarbeiter damit beschäftigt gewesen, das Haus wegen statischer Mängel abzutragen. Das Feuer beschleunigte den Vorgang – ob gewollt oder nicht, konnte letztlich nicht geklärt werden. Seitdem klafft dort eine Lücke, ein hoher Holzzaun kaschiert den „Schandfleck“ nur bedingt. An diesem Zustand wird sich wohl auch auf absehbare Zeit nichts ändern. Die Stadt sagt: „Das ist Privateigentum und deshalb sind uns die Hände gebunden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen