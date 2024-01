Was sich aktuell in der Neuburger Innenstadt verändert

Plus In der Neuburger Innenstadt gibt es wieder Veränderungen. Wir bringen zwei Erfolgsmeldungen und berichten von zwei Neuanfängen.

Die Neuburger Innenstadt hat derzeit kaum Leerstand. Dennoch gibt es immer immer wieder kleine Veränderungen. Hier der Überblick der jüngsten Schließungen und Neueröffnungen.