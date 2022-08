Neuburg

Was wird aus der alten Paul-Winter-Schule?

Plus Eigentlich sollte das Sonderpädagogische Förderzentrum dort einziehen. Doch daraus wurde nichts. Der Umstand kommt einer anderen Schule zupass, die eine neue Fachrichtung plant.

Von Claudia Stegmann

Die neue Paul-Winter-Realschule am Kreuter Weg ist gebaut, die Bauchschmerzen über die tatsächlichen Baukosten sind überstanden und das erste Schuljahr wurde gerade zu Ende gebracht. Vergessen sind die von Ex-Schulleiterin Sonja Kalisch so oft bemängelte Enge und die „unzumutbaren“ Temperaturen in den Containern vor der Schule an heißen Sommertagen. Doch die „alte PWS“ steht nach wie vor, ebenso die Container. Und so stellt sich wohl so mancher die Frage: Was passiert damit eigentlich?

