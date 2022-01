Wasserrohrbruch in der Monheimer Straße: Schaden behoben

Samstagfrüh sprengt das Wasser, das aus einem kaputten Rohr schießt, die Asphaltdecke. Anlieger sind mehrere Stunden lang ohne Wasser.

Welche Gewalt Wasser haben kann, hat sich am frühen Samstagmorgen in der Monheimer Straße in Neuburg gezeigt. Dort war gegen 5 Uhr ein Wasserrohr gebrochen, sodass die komplette Straße unterspült und die Teerdecke aufgehoben wurde. Das Wasser schoss aus den Bruchstellen heraus und flutete innerhalb kürzester Zeit die Straße. Teilweise stand das Wasser knöchelhoch auf der Fahrbahn.

Die Neuburger Feuerwehr musste ausrücken und kümmerte sich um die erste Schadensbegrenzung. Den Rest übernahmen dann die Stadtwerke. Eine Tiefbaufirma trug die Asphaltdecke ab und legte das kaputte Wasserrohr frei. Nachdem Mitarbeiter der Stadtwerke das defekte Rohr ausgewechselt hatten, konnte die Straße wieder verfüllt und behelfsmäßig mit Schotter aufgefüllt werden. Gegen 15 Uhr war der Schaden dann behoben und die Straße konnte wieder freigegeben werden.

Die Straße wurde unterspült, sodass sich die Asphaltdecke hob. Foto: Claudia Stegmann

Nach Wasserrohrbruch in Neuburg: Anlieger haben zeitweise kein Wasser

Die näheren Anwohner hatten etwa sechs Stunden lang kein Wasser. Nach Informationen von Feuerwehr-Kommandant Markus Rieß konnte das Wasser gut ablaufen, Keller seien zum Glück keine vollgelaufen.

Der Bereich war zwischenzeitlich gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden über die Buchdruckerwiesen umgeleitet.