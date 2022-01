Wasserrohrbruch in Neuburg: Behinderungen in der Monheimer Straße

Nach einem Wasserrohrbruch stand das Wasser im Bereich Monheimer/Ingolstädter Straße zum Teil knöcheltief. Für Verkehrsteilnehmer gibt es weiter Behinderungen.

Nach einem Wasserrohrbruch in der Monheimer Straße in Neuburg kommt es seit dem frühen Samstagmorgen zu Verkehrsbehinderungen. Nach Angaben von Markus Rieß, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Neuburg, wurde man gegen 5 Uhr morgens gerufen, weil eine größere Wasserleitung in der Monheimer Straße gebrochen war. Laut Rieß stand das Wasser im Kreuzungsbereich zur Ingolstädter Straße zum Teil knöchelhoch auf der Fahrbahn. Das Wasser konnte nach seinen Angaben jedoch gut ablaufen, Keller seien zum Glück keine vollgelaufen.

Wasserrohrbruch: Behinderungen in der Monheimer Straße in Neuburg

Der Bereich war zwischenzeitlich gesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden über die Buchdruckerwiesen umgeleitet. Auch am Samstag sei im Tagesverlauf mit Behinderungen zu rechnen. Eine Firma sei aktuell damit beschäftigt, den Schaden zu beseitigen, so Rieß. (ands)