Wasserwacht Neuburg hält sich mit Übungen fit für den Einsatz

Die Wasserwacht hat den erneuten Ausfall des Neuburger Donauschwimmens für eine Übung auf der Donau genutzt.

Manchmal lässt sich aus einem traurigen Anlass etwas Positives machen. Das dachte sich wohl die Neuburger Wasserwacht, als sie jüngst eine Übung auf der Donau organisierte und machte aus einer Terminlücke eine Tugend.

Da am vergangenen Samstag die 52. Auflage des Neuburger Donauschwimmen auf Grund den Bestimmungen zur Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden musste, nahm die Wasserwacht Neuburg den freigewordenen Termin zum Anlass, um in ihrer Januarübung für den Ernstfall zu trainieren. Alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren bei der Übung auf der Donau geboostert und getestet. (nr)