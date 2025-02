Die Wasserwacht Neuburg wird jetzt von einer Frau geführt

Erstmals führt eine Frau die Neuburger Wasserwacht. Die Mitglieder des Ortsverbandes wählten einstimmig Anja Weiss zur Vorsitzenden und Stadtrat Bernhard Pfahler zum Stellvertreter. Beide arbeiten hauptamtlich beim Roten Kreuz und kennen sich gut in der Materie aus. Auch in Schrobenhausen ist mit Karin Ertl eine Frau Wasserwacht-Chefin.

Vorgänger Matthias Brendel hatte den Vorsitz in Neuburg nach acht Jahren aus beruflichen und familiären Gründen aufgegeben. Daraufhin suchte er zusammen mit anderen erfahrenen Führungskräften erfolgreich Kandidaten für die neue Vorstandschaft. Die Wahl war somit gut vorbereitet und ging per Handzeichen in Rekordtempo über die Bühne.

Die 52-jährige Anja Weiss ist Ehrenamtsbeauftragte beim BRK und kennt die Wasserwacht seit ihrer Kindheit im Brandlbad. In ihrer neuen Aufgabe will sie „keine großen Veränderungen, sondern die bewährte Zusammenarbeit fortsetzen“. Sie wird Aufgaben delegieren und weiß, „dass wir eine ganz starke junge Mannschaft haben“. Das gelte insbesondere für die Wasserrettung, der Hauptaufgabe des Verbandes.

Neue Chefin der Neuburger Wasserwacht gewählt

Mit über 800 Mitgliedern zählt die Neuburger Wasserwacht zu den größten Einzelgruppen innerhalb des Rot-Kreuz-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen. Ihre Aktiven sind bei Wassernotfällen und Suchaktionen zur Stelle, sie unterstützen die Badbetreiber bei Schwimmkursen und stellen im Sommer Aufsichten im Brandlbad und in Weichering. Wie intensiv und belastend Einsätze sein können, zeigte sich im September 2024 beim Ertrinkungstod zweier junger Studenten in der Donau.

Icon Vergrößern Die Wasserwacht musste zu zahlreichen Notfällen ausrücken, hier am Stausee Bertoldsheim. Foto: Winfried Rein Icon Schließen Schließen Die Wasserwacht musste zu zahlreichen Notfällen ausrücken, hier am Stausee Bertoldsheim. Foto: Winfried Rein

Die Wasserwacht spielt auch eine gesellschaftliche Rolle und steht bei den größten Veranstaltungen in Neuburg mit ihrem Donauschwimmen ganz vorne. Im Schnitt verfolgen 10.000 Zuschauer Europas größtes Winterschwimmen mit Faschings- und Leistungscharakter. Heuer waren 1852 Aktive im Wasser. Nach dem Mauerfall 1989 war der Zuspruch massiv angestiegen. Früher berichteten UPS, ZDF, Bayerischer Rundfunk und etliche Presseagenturen über das Event.

In seinen acht Jahren als WW-Vorsitzender musste Matthias Brendel von acht Schwimmen vier absagen oder verkürzen. „Corona hat alles verändert“, stellte er in seiner Rückschau fest. Die Einsätze reichten von einem Springer am Donaukai, über einen führerlosen Schwimmbagger bis zu traurigen Bergeeinsätzen. Brendel bedankte sich bei einer „schlagkräftigen Truppe“ und dafür, „dass immer eine helfende Hand zur Stelle gewesen war“. Ohne ehrenamtlichen Einsatz würde vieles nicht funktionieren. Am Ende gab es stehenden Applaus für den Vorsitzenden, der in der erweiterten Vorstandschaft weiterarbeiten will.

Wasserwacht Neuburg will Vereinsheim auch über 2027 hinaus halten

Eine verjüngte Mannschaft soll die kommenden Aufgaben übernehmen. Zum Technischen Leiter wählte die Mitgliederversammlung Oliver Gubo, zur Kassiererin Marina Stapf, zum Fachdienstleiter Boote Martin Sander und zur Fachdienstleiterin Rettungsschwimmen Ulrike Exner. Sie übernimmt auch die Bewirtschaftung des Vereinsheims. Tauchwart ist Martin Platzer und Jugendleiterin Sophie Weiss.

Der Mietvertrag für das „Haus der Wasserwacht“ hinter dem Parkdeck des Krankenhauses und direkt neben dem Modulbau des THI-Campus läuft 2027 aus. Der Wasserwacht sei viel daran gelegen, den Vertrag zu verlängern, so die neue Vorsitzende Anja Weiss. Darüber müsse mit der Ameos-Klinik als Eigentümer verhandelt werden. Man setze hier auf BRK-Kreisgeschäftsführer Anton Gutmann. Er sagte seinen Einsatz zu und bezeichnete die Neuburger Wasserwacht als „weithin bekanntes Aushängeschild des BRK-Kreisverbandes Neuburg-Schrobenhausen“.