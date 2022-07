Wechsel an der Spitze der Baugenossenschaft Neuburg-Schrobenhausen

Im Aufsichtsrat der Bau- und Siedlungsgenossenschaft stehen Wechsel auf dem Programm. Ludwig Schlosser verabschiedet sich aus einem weiteren Gremium.

Dass sich Ludwig Schlosser aus den Aufsichtsgremien, denen er bisher angehörte, zurückzieht, haben wir bereits vermeldet. Nun gibt er nach der VR-Bank Neuburg-Rain auch seinen Aufsichtsratsposten bei der Gemeinnützigen Bau- und Siedlungsgenossenschaft für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen auf. Für ihn wurde Roland Gieß, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Neuburg-Rain, zum Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Die Genossenschaft steht auf finanziell gesunden Füßen. Alle Häuser sind saniert und in der Richard-Wagner-Straße entsteht gerade der Rohbau zu einem innovativ geplanten Gebäude.

Das nämlich steht auf Stelzen, sodass neben der Tiefgarage im Erdgeschoss zusätzlicher Parkraum vorhanden ist. Darüber erstrecken sich vier Stockwerke mit insgesamt 20 Wohnungen in die Höhe – 16 Zwei-Zimmer- und vier Drei-Zimmer-Wohnungen. Alle werden barrierefrei sein. Für das neue Gebäude, das dem KfW55-Standard entspricht, wurde der in die Jahre gekommene Garagenhof abgerissen. Der Rohbau wird bis Herbst stehen. Bezugsfertig soll das Haus mit Sozialwohnungen Mitte 2023 sein. Wie Vorstand Walter Lenk betonte, wird durch den Bau sogar noch Fläche entsiegelt.

Der scheidende Aufsichtsratsvorsitzende Ludwig Schlosser (2. v. re.) freut sich mit dem neuen Aufsichtsratsvorsitzenden der Bau und Siedlungsgenossenschaft für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen, Roland Gieß (2. v. li.). Mit dabei die Vorstände der Genossenschaft Ilona Beyer-Stempfle und Walter Lenk. Foto: Manfred Dittenhofer

Bisher hat die Genossenschaft 323 Wohnungen im Bestand, darunter rund 80 Sozialwohnungen. Nächstes Jahr kommen mit dem Neubau noch einmal 20 hinzu. Und das soll nicht das Ende sein. Die Bau- und Siedlungsgenossenschaft sucht nach wie vor Grundstücke, um weitere Wohnungen zu bauen. Die finanzielle Situation dafür ist gut. Mit einer Eigenkapitalquote von 68 Prozent ist die Genossenschaft bestens aufgestellt. Der Wohnungsbestand ist zu 100 Prozent vermietet. Ilona Beyer-Stempfle, geschäftsführender Vorstand, berichtete auf der Jahreshauptversammlung, dass die Fluktuationsrate bei den Mieterinnen und Mietern bei 7,1 Prozent liege. Die Durchschnittsmiete sei 2021 auf 5,53 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche gestiegen. Das entspreche eine Erhöhung um vier Cent im Vergleich zum Vorjahr.

Neue Spitze bei der Bau- und Siedlungsgenossenschaft

Sorgen allerdings bereitet die Entwicklung der Mietnebenkosten. Im Jahr 2021 lagen sie durchschnittlich bei 1,93 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche. Davon entfielen rund 60 Cent auf das Heizen sowie auf das Warmwasser. Verglichen mit dem Jahr 2020 stiegen die Heizkosten um rund 20 Prozent. Dies sei auf den witterungsbedingt um zehn Prozent höheren Verbrauch im Vergleich zum Vorjahr und vor allem auf die ab 1. Januar 2021 eingeführte CO2-Abgabe nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz zurückzuführen. Für das laufende Jahr erwartet Vorstandsvorsitzender Walter Lenk eine enorme Teuerungsrate. Inflation, weggefallene Mehrwertsteuersenkung und die gestiegenen Energiepreise hätten die Ausgaben explosionsartig in die Höhe schnellen lassen. Ein Ende der Preisspirale sei nicht in Sicht, so Beyer-Stempfle.

Im Anschluss verabschiedete Walter Lenk Ludwig Schlosser aus dem Aufsichtsrat. Vor über 30 Jahren sei dieser erstmals in den Aufsichtsrat gewählt worden. Ab 1999 dann leitete Ludwig Schlosser die Geschicke der Bau- und Siedlungsgenossenschaft als Vorstand fast 20 Jahre lang. 2018 kehrte er in den Aufsichtsrat zurück. Die Lebensleistung von Ludwig Schlosser angemessen zu würdigen, sei schwer, so Walter Lenk. Die hervorragende Bilanz der Genossenschaft sei zu großen Teilen ihm zu verdanken. Tobias Straubinger vom Verband bayerischer Wohnungsunternehmen verlieh Ludwig Schlosser die Ehrennadel für langjährige Verdienste.