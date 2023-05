Wechsel in der NR-Redaktionsleitung: Manfred Rinke verabschiedet sich

NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke verabschiedet sich von Kollegen und Weggefährten, die Teil seines 40-jährigen Arbeitslebens waren. Wer nun seine Nachfolge antritt.

Es war ein Abschiedsfest, wie er es sich gewünscht hatte: unkompliziert, leger, mit guten Freunden, langjährigen Weggefährten, ehemaligen und aktuellen Kollegen sowie Menschen, die ihn teilweise sein gesamtes Berufsleben bei der Neuburger Rundschau begleitet haben. An seinem letzten offiziellen Arbeitstag hat NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke am Sonntag "Servus" zu rund 80 Gästen gesagt, die er auf die Terrasse des Arco-Schlösschens eingeladen hatte.

Sie kennen sich seit Jahren: Bayerns ehemaliger Ministerpräsident Horst Seehofer (r.) zählte auch zu den Gästen. Foto: Eberhard Spieß

Und so gut wie alle waren sie gekommen: Kollegen aus dem Verbreitungsgebiet der Augsburger Allgemeinen, die mitunter ihre journalistischen Anfänge in der Neuburger Redaktion hatten; Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck aus dem Mutterhaus in Augsburg; freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die teilweise seit Jahrzehnten für die NR tätig sind; Horst Seehofer, der als Bundestagsabgeordneter die Redaktion genauso besucht hatte wie als bayerischer Ministerpräsident oder Bundesinnenminister; Staatssekretär Roland Weigert, den Rinke seinerzeit als Pressesprecher des Landratsamtes unter Richard Keßler vorgeschlagen hatte; Landrat Peter von der Grün; Landtagsabgeordneter Matthias Enghuber und Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl, der an jenem Tag seinen 1. Hochzeitstag feierte; Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und etliche Bürgermeister aus den Landkreis-Kommunen; Vertreter der Wirtschaft und der Bundeswehr; und natürlich das komplette Kollegenteam der NR, das nahtlos zum 1. Mai eine neue Chefin bekommt: Barbara Wild, zuletzt Redaktionsleiterin in Donauwörth, hat ihre AZ-Laufbahn ebenfalls in Neuburg gestartet und kehrt nun dorthin zurück.

NR-Redaktionsleiter Manfred Rinke verabschiedet sich

Nach exakt 39 Jahren und einem Monat verlässt "mari" (sein Kürzel wurde zu seinem Spitznamen) nun die Neuburger Rundschau, in der er 1984 als Sportredakteur sein Hobby zum Beruf gemacht hatte. Damit ging sein Wunsch in Erfüllung, den er zuvor in einem handgeschriebenen Lebenslauf an die Augsburger Allgemeine formuliert hatte und den Chefredakteurin Andrea Kümpfbeck zum Abschied mitgebracht hatte. "Mari war ein Fels in der Brandung", beschrieb sie seine besonnene Art. Unzählige Veränderungen und immer wieder neue Arbeitsmethoden wurden in den vergangenen 40 Jahren propagiert - da lernt man irgendwann, Ruhe zu bewahren. "Danke für deine großartige Arbeit und dein wahnsinniges Engagement für die Kartei der Not", zollte sie ihm Respekt.

Es war sein erster Hochzeitstag, doch Bundestagsabgeordneter Reinhard Brandl (r.) ließ es sich dennoch nicht nehmen, kurz ins Arco Schlößchen zu kommen. Foto: Eberhard Spieß

Auch Manfred Rinke sagte Danke - "für erfüllende, wenn auch nicht immer einfache Jahre". Er freue sich nun auf ein entspannteres und ruhigeres Leben. "Wer allerdings denkt, dass ich jetzt nichts mehr zu tun haben werde, der kennt meine Frau nicht."

Barbara Wild ist neue Leiterin der Neuburger Rundschau

Für die Kolleginnen und Kollegen geht ein Chef, wie man ihn sich nur wünschen kann: respektvoll, wertschätzend, stets auf ein gutes Miteinander bedacht und immer mit Sinn für Humor. Auch das NR-Team sagt deshalb an dieser Stelle: Lieber mari, du warst uns ein wunderbarer Chef, ein herzensguter Kollege, ein wertvoller Vertrauter. Danke für die Zeit mit dir, die - so hoffen wir alle - an dieser Stelle nicht final endet. Du bist uns jederzeit herzlich in der Redaktion willkommen - auf einen Ratsch, einen Kaffee und vielleicht irgendwann auch wieder als schreibender Kollege auf freier Basis.