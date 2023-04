Wege im Englischen Garten sind startklar - nicht nur für den Frühjahrslauf

Am Karsamstag werden die Sportler die neu sanierten Wege im Englischen Garten in Neuburg testen. Aber auch Spaziergänger sollten sich dort wohl fühlen.

Die Wege im Englischen Garten in Neuburg sind wieder hergerichtet. Der städtische Bauhof hat in den vergangenen zwei Wochen mit zwei Trupps und über 300 Tonnen Schotter viereinhalb Kilometer Wege saniert. Die Oberschicht besteht aus feinerem Schotter, der gewalzt worden ist, damit Spaziergänger, Jogger und die Teilnehmer des TSV-Frühjahrslaufes am Karsamstag vernünftige Bedingungen vorfinden, bekräftigt Bauhofchef Ralf Fellner. Der Wegebau ist mit einem erheblichen Aufwand verbunden, den alleine die Stadt Neuburg trägt. Der Wittelsbacher Ausgleichsfonds als Eigentümer hat den Holzeinschlag gemacht und die gefällten Stämme verkauft.