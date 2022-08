Auch wegen bürokratischer Hürden: Seniorennachmittage des Sommerparks schwach besucht

Plus Tropenhitze bestimmt die Seniorennachmittage beim Neuburger Sommerpark. Die bürokratische Ausgabeder Zeichen soll es nicht mehr geben. Über das Volksfest 2023 muss der Stadtrat noch entscheiden.

Auch Teil zwei des Seniorennachmittags beim Neuburger Volksfest lief gestern stimmungsvoll und problemlos. Bei 36 Grad Hitze kamen allerdings nur rund 300 Rentner und Rentnerinnen in den „Sommerpark“. Diesmal waren die „Südstaatler“ aus Zell, Bruck, Marienheim, Feldkirchen und Sehensand an der Reihe.