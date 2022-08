Wegen des Dauerregens: Ö-Drei-Konzert in Neuburg abgesagt

Die Karten für das Konzert am Freitag können zurückgegeben werden.

Wochenlang hat sich der Sommer von seiner schönsten Seite gezeigt. Doch ausgerechnet am Freitag, wenn die Neuburger Kulturtage in der Altstadt beginnen, setzt Dauerregen ein. Veranstalter Robby Komarek hat deshalb das Konzert der Astro-Pop-Band "Ö-Drei" am Freitag, 19. August, abgesagt. Bereits gekaufte Karten können ab 18.30 Uhr an der Abendkasse im Amalienhof, bei Robby Komarek oder ab Montag beim Stadtmarketing zurückgegeben werden.

Wie es am Wochenende weitergeht, hängt vom Wetter ab. Sollte der Himmel ein Einsehen haben, finden die Konzerte von für Günter Grünwald und Rad Gumbo (20. August) sowie Heinrich Del Core (21. August) wie geplant im Jakob-Balde-Hof statt. Im Zweifelsfall können Konzertgäste direkt bei Robby Komarek unter Telefon 0171/4545432 nachfragen. (clst)