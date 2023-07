Wegen Krankenhaus: Landkreis kürzt Zuschüsse für Kultur, Vereine und Sport

Plus Der Landkreis muss das Kreiskrankenhaus mit 2,5 Millionen Euro unterstützen. Dafür wird vor allem in Neuburg der Rotstift angesetzt - das stinkt dem Oberbürgermeister gewaltig.

Mit stattlichen 19 Punkten auf der Tagesordnung ist der Kreistag am Donnerstag in seine letzte Sitzung vor der Sommerpause gestartet - und mittendrin krachte es gewaltig. Der Grund: das Schrobenhausener Kreiskrankenhaus (KKH). Wie berichtet, unterstützt der Landkreis die Klinik mit einer Millionenhilfe. Doch damit das gelingt, muss unter anderem bei Zuschüssen für die Neuburger Kultur sowie Vereinen der Rotstift angesetzt werden - und genau das brachte für Oberbürgermeister Bernhard Gmehling das Fass zum Überlaufen.

Insgesamt 2,5 Millionen Euro braucht das KKH mehr, als Träger der Einrichtung springt der Landkreis ein - obwohl dieser finanziell alles andere als weich gebettet ist, wie Kämmerer Norbert Hornauer präsentierte. Der Schuldenstand liegt bei rund 43,5 Millionen Euro, Ende des Jahres sind es voraussichtlich 46 Millionen Euro. Bei den Pflichtaufgaben könne nicht gespart werden, aus dem Vermögenshaushalt sei nichts zu holen und ein weiteres Darlehen sei unzulässig. Die einzig verbleibende Möglichkeit sei es nun, in die Rücklagen zu gehen - und genau das passiert. Das Polster schmilzt um zwei Millionen, eine Million Euro müsse als Mindestreserve bleiben. "Das können wir auch nur einmal machen", kommentierte von der Grün. Und woher kommen die restlichen 500.000 Euro?