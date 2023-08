Neuburg

14:26 Uhr

Wegen Mäharbeiten ist die Neuburger Schlösslwiese teilweise gesperrt

Der Parkplatz an der Neuburger Schlösslwiese ist an zwei Tagen teilweise gesperrt.

Artikel anhören Shape

Die Neuburger Stadtgärtnerei führt an der Schlösslwiese umfangreiche Mäharbeiten durch. Der Parkplatz ist in der Folge an zwei Tagen teilweise gesperrt.

Themen folgen