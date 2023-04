Alarmrotte, Nachtflüge sowie der lokale Flugbetrieb finden vom dortigen Fliegerhorst aus statt.

Ab nächster Woche wird es für einen Monat ruhiger am Himmel über Neuburg. Das Taktische Luftwaffengeschwader 74 verlegt 17 Eurofighter sowie das dafür notwendige Personal, knapp 300 Dienstposten, auf seinen Ausweichflugplatz im Lechfeld. Grund dafür sind Sanierungsarbeiten der Startbahn auf der Basis in Zell. So wird der Neuburger Verband von 17. April bis 17. Mai seine Dauereinsatzaufgabe „Sicherheit im Luftraum“ im Rahmen der QRA-Bereitschaft (Quick Reaction Alert) für diesen Zeitraum vom Lechfeld aus wahrnehmen. Ferner werden der lokale Flugbetrieb sowie die Ausbildungs- und Nachtflüge ebenfalls von dem schwäbischen Fliegerhorst aus stattfinden.

Wegen Startbahnsanierung: Neuburger Eurofighter für einen Monat im Lechfeld

Im Rahmen der turnusmäßigen Startbahnsanierung wird der Flugplatz in Zell bis 17. Mai geschlossen. Die Arbeiten umfassen unter anderem die Sanierung der Taxiway, die der Fugen- und Kanten der Startbahn sowie Tiefbauarbeiten der gesamten Befeuerungsanlagen (Beleuchtung). In diesem Zeitraum finden keine militärischen lokalen Flüge statt. Bei Fragen oder Anliegen wird empfohlen, sich an das Bürgertelefon des Luftfahrtamtes der Bundeswehr unter der kostenlosen Rufnummer 0800/8620730 oder per Mail an fliz@bundeswehr.org zu wenden. (AZ)