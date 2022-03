Neuburg

vor 16 Min.

Wegen Ukraine-Krieg: Heizöl im Raum Neuburg so teuer wie noch nie

Einmal die Heizöltanks vollmachen, das ist angesichts des Krieges in der Ukraine derzeit so teuer, wie noch nie.

Plus Der Ukraine-Krieg lässt die Rohstoffpreise explodieren. So schnellen nicht nur die Spritpreise in die Höhe, sondern auch die für Heizöl. Wie Neuburger Unternehmer die Lage einschätzen.

Von Katrin Kretzmann

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine lässt die Rohstoffpreise in allen Bereichen explodieren. Erdöl ist so teuer wie noch nie, und das macht sich nicht nur an den Zapfsäulen der Tankstellen bemerkbar – aktuell kostet sowohl der Liter Benzin als auch Diesel über zwei Euro – sondern auch in den eigenen vier Wänden. Denn der Preis für Heizöl hat ein Rekordniveau erreicht. Verbraucherinnen und Verbraucher müssen aktuell so tief in die Tasche greifen, wie noch nie – auch in Neuburg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen