Neuburg

18:01 Uhr

Wegezoll deutlich teurer: So kam es zum neuen Schloßfest-Eintritt

Plus Der Grundpreis für den Eintritt zum Neuburger Schloßfest ist deutlich angestiegen. Marktvogt Friedhelm Lahn erklärt, warum dies nötig war und wie das neue Einlass-Konzept funktioniert.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Endlich wieder Schloßfest! Ende Juni wird Neuburg nach vier Jahren Pause wieder zum Schauplatz des beliebten Renaissance-Spektakels. Doch in der Zeit seit 2019 hat sich viel getan – leider auch, was die Inflation angeht. Die macht nicht Halt vor dem Schloßfest. So wird, wie berichtet, der Wegezoll teurer, was den Grundpreis für den Eintritt betrifft, und auch das gesamte Einlass-Konzept ist neu. Das sorgt in Neuburg mancherorts für Diskussionen, was beispielsweise in den sozialen Netzwerken deutlich wird. Marktvogt Friedhelm Lahn erklärt, warum die Preissteigerung zwingend notwendig ist und wie das neue Konzept in der Praxis funktionieren soll.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen