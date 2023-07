Neuburg

Wegzug von Wipag: Stadt wehrt sich gegen Kritik

Das Werk von Wipag in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg wird geschlossen.

Plus Die Firma Wipag verlässt Neuburg und begründet das mit mangelnden Flächen, um zu expandieren. Bei der Stadt Neuburg kann man das nicht nachvollziehen.

Das Ende der Firma Wipag in Neuburg nach über 30 Jahren sorgt in der Stadt für Gesprächsstoff. Denn das Aus des Standortes in der Nördlichen Grünauer Straße begründete ein Sprecher der Firma unter anderem damit, dass in Neuburg keine Flächen für Expansion vorhanden seien. Das wollte FW-Fraktionschef Florian Herold genauer wissen und ließ per Antrag klären, ob die Stadtverwaltung bei der Suche nach Grundstücken behilflich gewesen sei. Die Antwort war eindeutig.

Die Recyclingfirma Wipag hatte Mitte Juli bekannt gemacht, dass sie den Standort Neuburg schließt. 50 Mitarbeitende müssen sich bis Ende 2024 neue Jobs suchen. Die Firma wird sich künftig auf den Standort in Gardelegen (Sachsen-Anhalt) konzentrieren. Dort seien firmeneigene Flächen vorhanden.

