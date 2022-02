Neuburg

vor 31 Min.

Weiberfasching in Neuburg: Was in den Lokalen geboten wird

Ein kleines bisschen Fasching wird in diesem Jahr wieder möglich sein, wenn auch nicht in dem Umfang wie vor der Pandemie.

Plus Am Donnerstag wird der Weiberfasching in einer „Light-Version“ gefeiert. Was in den Lokalen möglich ist und wer am Samstag frische Krapfen verschenkt.

Von Claudia Stegmann

Erinnern Sie sich noch? Als an Weiberfasching die Lokale brechend voll waren, sich Hexen durch die Menge drückten, lautstark einen knallfarbigen Schnaps einforderten und die Luft dampfend schwer über den Köpfen hing? Es ist erst zwei Jahre her, dass dies zuletzt möglich war, und damals konnte sich keiner vorstellen, dass sich die Welt nur wenige Wochen später völlig verändern wird. Doch für so manchen dürfte das „normale Leben“ gefühlt viel länger zurückliegen. Jubel, Trubel, Heiterkeit – noch ist unbegrenzter Spaß nicht erlaubt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen