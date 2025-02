Weiberfasching: Was in Neuburg am unsinnigen Donnerstag geboten ist

Hasenfuß und Hühnerei, Zaubergeister, fliegt herbei - oder anders gesagt: Weiberfasching ist nicht mehr weit. Am Donnerstag, 27. Februar, feiern Hexen und Narren traditionell in Neuburgs Kneipen und läuten damit die heiße Phase der Faschingssaison ein. Auch in diesem Jahr gibt es wieder zahlreiche Möglichkeiten, durch die Nacht zu tanzen. Hier gibt es einen Überblick, wo die Hexen in der Stadt feiern können.

Boxenstall: Eine große Party gibt es mal wieder im Boxenstall in der Altstadt. DJ Melegi verspricht „die beste Musik von damals bis heute“ - also von den 80ern bis zu den aktuellen Hits. Ab 21 Uhr ist Einlass. Für jeden gibt es einen Hexenschnaps. Dazu hat man wieder die Möglichkeit, zu verschiedenen Musikrichtungen den Abend zu verbringen. Eintritt an der Abendkasse:

Kolpinghaus: Zwei DJs auf zwei Areas bietet die Weiberfasching-Party im Kolpinghaus. Los geht es ab 21 Uhr. DJ Helmut legt im großen Saal auf. In einem zweiten Bereich gibt es eine Bar und Techno/Electro Sound. Zwei Getränke zum Preis von einem gibt es zwischen 21 und 22.30 Uhr. Karten gibt es verbilligt für zehn Euro im Vorverkauf im Café Zeitlos. An der Abendkasse zahlen Besucher 12 Euro.

Icon Galerie 61 Bilder Nach langer Corona-Pause waren an Weiberfastnacht wieder Hunderte kostümierte Narren in Neuburgs unterwegs. Einige wagten in der Dunkelheit den Sprung übers Feuer.

Tanzcafé Hertlein: In diesem Jahr werden wieder zahlreiche Hexen gesucht, um den Abend lautstark im Tanzcafé zu feiern. Unter dem Motto „Die ganze Stadt feiert“ öffnet das Hertlein seine Pforten ´bereits um 20 Uhr. DJ Chris Hein wird mit verschiedenen Musikrichtungen den Abend leiten.

Déjà Vu: Wer den Abend zu Pop and Dance verbringen will, ist im neu eröffneten Déjá-Vu richtig. Unter dem Motto „Dress Like Nobody knows you“ öffnet dder Club unterm Huba um 21 Uhr. Für Hexen gibt es einen freien Likör, mit der Happy Hour von 21 bis 24 Uhr wollen die Betreiber schon früh das Feiervolk in die Lounge locken.

Huba: Auch im Huba wird der unsinnige Donnerstag gefeiert. Einen Hexenschnaps gibt es umsonst, Happy Hour ist von 24 Uhr bis 1 Uhr mit verbilligten Cocktails. Dazu werden die besten Faschingshit die gesamte Nacht gespielt.

Drogerie: Auch in der Drogerie kann Weiberfasching ausgelassen gefeiert werden. Ab 19.30 Uhr beginnt die Faschingsparty. So werden wie gewohnt regionale Musiker auftreten, damit alle Verkleideten und Hexen in die Nacht feiern können. Wer einen etwas rockigen Musikgeschmack hat, ist hier genau richtig.