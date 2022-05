Paketzentrum: Neuburgs OB weist Vorwürfe von sich

Weil bei der Infoveranstaltung zum Paketzentrum kein Vertreter der Stadt Neuburg war, fühlt sich so mancher Maxweilerer nicht unterstützt.

In der Infoversammlung zum geplanten Paketzentrum am Dienstag in Weichering war der Vorwurf laut geworden, dass sich die Stadt Neuburg um die Belange der Bürgerinnen und Bürger aus Maxweiler nicht kümmern würde, weil an diesem Abend kein Vertreter vor Ort war. Diese Kritik weist Oberbürgermeister Bernhard Gmehling in einem Schreiben nun von sich: „Selbstverständlich kümmern wir uns um die Interessen der Maxweiler Bürgerinnen und Bürger. Das haben wir bisher getan und werden das auch im laufenden Prozess bzw. offiziellen Verfahren tun“, heißt es darin.

Dass am Dienstag kein Vertreter der Stadt in Weichering war, begründet der OB damit, dass zeitgleich zu der Versammlung die Stadtratssitzung der Stadt Neuburg stattgefunden habe. Die Anwesenheit von OB, Bürgermeistern und Stadträten sei hier verpflichtend. Die Ortssprecherin von Maxweiler, Alexandra Plenk, konnte krankheitsbedingt nicht teilnehmen und sei beim Veranstalter entschuldigt gewesen.

