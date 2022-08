Neuburg

19:00 Uhr

Weiher und Wald vertrocknen: Was das derzeitige Klima in Neuburg bewirkt

Ein ungewohnter Anblick: Zum ersten Mal seit 36 Jahren ist der kleine Weiher am alten Forsthaus im Seminarwald bei Gietlhausen ausgetrocknet.

Plus Bäume werfen bereits ihr Laub ab und im Neuburger Seminarwald ist der Forsthof-Weiher ausgetrocknet. Was das für die Natur bedeutet und warum die Förster sehr in Sorge sind.

Von Gloria Geissler

Peter Niggemeyer wählt seine Worte üblicherweise mit Bedacht. Umso bemerkenswerter ist es, wenn der Forstdirektor des Wittelsbacher Ausgleichsfonds (WAF) derart deutlich sagt: „Die derzeitige Trockenheit macht mir größte Sorgen.“ Seit rund 100 Jahren bewirtschaftet die Forstdirektion des WAF fast 12.000 Hektar Wald, darunter auch Teile des Auwalds. Doch selbst dort werfen die Bäume bereits ihr Laub ab, wie Niggemeyer festgestellt hat, in einem Biotop, nahe der Donau gelegen, das eigentlich mit genügend Wasser gesegnet ist. Das gebe zu denken, mehr noch: „Das bereitet mir Kopfschmerzen“, sagt Niggemeyer.

