Weihnachten in Neuburg: Fünf „Christkindl“ zum Fest

Plus Neuburg und das Umland erlebten ruhige Feiertage. 400 Besucher kamen im Dauerregen zum Karlsplatz. Im Krankenhaus kamen vier Mädchen und ein Bub zur Welt. Ein Überblick.

Viel Regen und fünf „Christkindl“ brachte Weihnachten 2021 in Neuburg. Die Stadt und ihr Umland erlebten ruhige Feiertage, ein familiäres Fest. Damit liege man eigentlich genau richtig, meint Pfarrer Herbert Kohler.