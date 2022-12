Neuburg

Weihnachten vor fast 100 Jahren: Eine Neuburgerin erinnert sich

Plus Eine 100-jährige Neuburgerin erinnert sich an Weihnachten in ihrer Kindheit. Die Geschenke standen damals nicht im Mittelpunkt.

Eine dicke, weiße Schneedecke liegt im Garten, die Bäume mit Reif behangen, der warme Atem bildet kleine Wölkchen in der eiskalten Luft. Die 100-jährige Martha Kiebler blickt aus dem Fenster ihres Zimmers im Altenheim St. Augustin. Ja, diese Winterlandschaft erinnert sie an ihre Kindheit. An die Adventszeit mit Schlittenfahren, Schneemann-Bauen und Schneeballschlachten. Und natürlich an Weihnachten. Ein Fest, das damals noch ganz anders gefeiert wurde.

