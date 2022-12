Wann und wo in Neuburg Weihnachts-Gottesdienste gefeiert werden

Pfarrer Jens Hauschild hat ein Musical komponiert. An Heiligabend ist ökumenische Andacht auf dem Karlsplatz. Die Kinder dürfen wieder Krippenspiele zeigen. Ein Überblick.

Weihnachten ist die Zeit, „um zusammenzurücken und sich gegenseitig zu stützen“, sagt Pfarrer Jens Hauschild von der evangelischen Apostelkirche in Neuburg. Die Angst vor Corona und Krankheit sei kleiner geworden, aber nach einem Jahr der Unsicherheit und Sorgen „brauchen wir etwas, um uns festzuhalten“.

Die christlichen Kirchen machen viele Angebote mit Gottesdiensten, Krippenspielen, Metten, Vespern und festlicher Musik. Auch Gelegenheits-Kirchgänger sind willkommen. „Ich hoffe auf viel Zuspruch an Weihnachten und darüber hinaus“, wünscht sich Pfarrer Hauschild, „dass wir die Freude zurückbringen“. In den Jahren vor Corona konnte er noch 1000 Besucher bei den Weihnachtsgottesdiensten begrüßen.

Ökumenische Andacht an Heiligabend auf dem Karlsplatz in der Neuburger Altstadt

Seine Kollegen Steffen Schiller (Christuskirche) und Herbert Kohler (St. Peter- und Heilig-Geist-Kirche) lassen sich stets etwas Neues einfallen. Diesmal greifen sie im ökumenischen Zusammenhalt wieder auf eine Freiluft-Andacht an Heiligabend zurück. 2021 waren 500 Besucher im strömenden Regen gekommen „und die Stimmung war wunderbar“, erinnert sich Pfarrer Kohler. Wenn es am Samstag um 17.30 Uhr regnen sollte, "dann gehen wir halt in die Hofkirche".

Festliche Gottesdienste und Metten erwartet die Besucher in der Hofkirche und in den anderen Gotteshäusern. Foto: Winfried Rein

Heuer gibt es wieder „echte“ Krippenspiele und keine Diashows. Die Kinder und ihre Betreuerinnen freuen sich auf ihre Auftritte am Samstag in der Kirche Heilig Geist (15.30 Uhr), Bittenbrunn (16.30 Uhr), Ried (16 Uhr), Rohrenfels (15 Uhr), Sehensand (17.30 Uhr mit Christmette), Wagenhofen (16 Uhr) und St. Peter um 16.30 Uhr auf der Spielwiese am Schwalbanger. Die Ostendpfarrei St. Ulrich lädt um 16 Uhr zur Kinderkrippenfeier und um 20.30 Uhr zur Christmette ein. Die beiden folgenden Festgottesdienste sind jeweils um 10.30 Uhr.

An Heiligabend: Kindermusical in der Neuburger Apostelkirche

Die Apostelkirche im Ostend präsentiert an Heiligabend um 15.30 Uhr ein Kindermusical mit dem Titel „Es ist was los in Bethlehem“. Geschrieben und komponiert hat es Pfarrer Jens Hauschild, der selber oft zur Gitarre greift und vorsingt. In diesem Fall habe er „klassische Popsongs verwertet und nur einen Rap selber geschrieben“.

Bei der Waldweihnacht vergangenen Sonntag war deutlich weniger los als in den Vorjahren. Kein Wunder: Das Treffen fand zeitgleich mit dem WM-Endspiel zwischen Argentinien und Frankreich statt. Das Finale dauerte lange und die Zwischenstände sprachen sich bei der Waldweihnacht herum. Pfarrer Hauschild sagt, er sei standhaft geblieben und habe, obwohl er Fußball sehr schätzt, „kein einziges Spiel angeschaut“.

Familiengottesdienst mit Krippenspiel am 24. Dezember in Neuburger Christuskirche

Die evangelische Christuskirche Neuburg betreut auch Oberhausen, Rennertshofen und die Seniorenheime Bertoldsheim, Straß und das des BRK-Kreisverbands in Neuburg. In Oberhausen ist am ersten Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr ein Gottesdienst mit Pfarrer Jürgen Bogenreuther angesetzt, in der Leonhardskapelle Rennertshofen an Heiligabend eine Christvesper um 16 Uhr. In Neuburg ist an Heiligabend um 16 Uhr ein Familiengottesdienst mit Krippenspiel und Vikarin Elisabeth Görnitz, um 18 Uhr Christvesper mit Posaunenchor und um 22.30 Uhr Festgottesdienst mit „Kammermusikalischer Weihnachtsmusik“. Dem Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr folgt am zweiten Weihnachtsfeiertag ein Gottesdienst mit „Weihnachtsliedern aus aller Welt“.

Volles Programm hat nicht nur die Christuskirche. Die katholische Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Heilig Geist ist froh, dass sie mit Kaplan Nhat Chat und Ruhestandspfarrer Vitus Wengert zuverlässige Unterstützungskräfte hat. Mit Pfarrer Herbert Kohler und Pfarrer Dominic Leutgäb gestalten sie die Christmetten und festlichen Gottesdienste. Natürlich kommt wieder besondere Kirchenmusik zu Gehör. Am Sonntag um 10.30 Uhr dirigiert in der Heilig-Geist-Kirche Max Höringer Chor und Orchester zum weihnachtlichen „Transeamus“ des Komponisten Joseph Schnabel. Am zweiten Feiertag folgt in der Peterskirche in der Oberen Altstadt neben dem „Transeamus“ die „Christkindlmesse“ von Ignaz Reimann für Soli, Chor und Orchester.