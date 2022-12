Weihnachts-Shopping in Neuburg: Kinderbetreuung und kostenloses Parken

Stadt und Stadtmarketing in Neuburg bieten an allen vier Adventssamstagen eine kostenlose Kinderbetreuung im "Otto" an. Außerdem gibt es ein besonderes Parkangebot.

Die Sanierung der innerstädtischen Schmidstraße ist im Wesentlichen abgeschlossen und die Einkaufsstraße für alle Verkehrsteilnehmer wieder frei erreichbar. Als besonderes Kennenlern- und Vorweihnachtsangebot bieten und Stadt und Stadtmarketing bis Weihnachten eine kostenlose Kinderbetreuung an. Das Angebot gilt laut Mitteilung der Stadt an allen vier Adventssamstagen und soll Familien den Einkauf in der Neuburger Innenstadt noch angenehmer machen. Während die Eltern in Ruhe durch die Geschäfte flanieren, wissen sie ihre Kinder bestens betreut und beschäftigt, heißt es.

Zwischen 9 und 13 Uhr dürfen sich Kinder ab fünf Jahren am kommenden Samstag, 3. Dezember, erneut in den großzügigen Räumlichkeiten des Vereins „das Otto“ in der Schmidstraße 113 wohlfühlen. Das erfahrene Team des Traumtheaters hat sich als Thema für die kindgerechte Bastelrunde das „Wichtel-Basteln“ ausgedacht. Bereits am vergangenen Samstag kam das Angebot sehr gut an, heißt es von der Stadt. Eine Anmeldung zum kostenfreien Angebot ist nicht erforderlich und natürlich kann während der gesamten Betreuungszeit flexibel teilgenommen werden.

Der „Himmelblaue Samstag“ ermöglicht in Neuburg seit vielen Jahren das kostenfreie Parken für bis zu drei Stunden. Als Zusatzangebot ermöglichen die Neuburger Stadtwerke an allen vier Adventssamstagen das ganztägig kostenlose Parken im Parkhaus an der Grünauer Straße. Die Aktion ist mit dem Stadtmarketing abgesprochen und dient in erster Linie der Attraktivitätssteigerung der Neuburger Innenstadt. Die Kennenlern-Aktion soll auch die Autofahrer ansprechen, die das zentrumsnahe Parkangebot bis dato noch nicht genutzt haben. (AZ)

