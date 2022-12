Weihnachtsfest in der Sophie-Scholl-Schule

Adventsfeier mit Musik, Verkaufsständen und einem Besuch des Nikolauses.

Leuchtende Kinderaugen, Weihnachtsstimmung, Kaffee- und Plätzchenduft – wer unlängst den Weihnachtsbasar in der Sophie-Scholl-Schule Neuburg besucht hat, konnte sehen, wie das gemütliche Beisammensein von allen genossen wurde. Die Schülerinnen und Schüler hatten sich große Mühe gegeben und konnten den Besuchern ein tolles Adventserlebnis bieten: So präsentierten der Chor der Heilpädagogischen Tagesstätte und die Bläserklasse der Schule, was sie dieses Jahr mit viel Leidenschaft eingeübt hatten und sorgten damit für viel Applaus und Begeisterung. Auch der Posaunenchor der Apostelkirche gab Weihnachtslieder zum Besten.

Höhepunkt für die Kinder war sicherlich der Besuch des Nikolauses, der mit seinen beiden Engelchen Sarah und Marlene kleine Geschenke verteilte. Wer an den Ständen eine selbst gefertigte Weihnachtsdeko erstand oder sich ein Stück Kuchen holte, erhielt ein Los für die Tombola, die der Elternbeirat organisiert hatte. Der Erlös aus dem Verkauf des Gebäcks und der angebotenen Waren kam dem Förderverein „Freunde der Sophie-Scholl-Schule“ und somit den SchülerInnen zugute. (AZ)