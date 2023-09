Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz: Teilnehmer gesucht

Der Sommer ist noch nicht richtig zu Ende, da beginnen bereits die Planungen für die Neuburger Weihnacht. Wer mitmachen möchte, kann sich ab jetzt anmelden.

Der traditionsreiche Neuburger Weihnachtsmarkt am Schrannenplatz findet heuer in seiner 39. Auflage statt. Die Mischung aus kulinarischen Angeboten, Südtiroler Schnitzkunst, Eis-Arena und abwechslungsreichem Bühnenprogramm lockt jeden Advent viele Besucher in die Neuburger Innenstadt. Stadt und Stadtmarketing haben jetzt mit den Planungen für das Bühnenprogramm begonnen und nehmen ab sofort Bewerbungen an.

„Unser Neuburger Weihnachtsmarkt erstreckt sich heuer über 24 Tage und läuft vom 30. November bis einschließlich 23. Dezember“, sagt Stadtmarketinggeschäftsführer Michael Regnet und ergänzt: „Ab sofort können sich Mitmachwillige bei uns melden und Teil des vorweihnachtlichen Unterhaltungsprogramms am Schrannenplatz werden.“

Künstler können sich ab jetzt für den Weihnachtsmarkt in Neuburg anmelden

Angesprochen sind Künstler aller Art, Chöre, Kapellen, Bands, Gruppen, Vereine oder auch Einzelpersonen, die sich in einer vorweihnachtlichen Weise am Weihnachtsprogramm beteiligen möchten. Dabei kann das Spektrum von der musikalischen Darbietung, einer Lesung über eine Tanzeinlage bis hin zur Präsentation einer Handwerkskunst reichen – der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dies gilt auch für die Auftrittsörtlichkeit. So kann der Beitrag auf der Bühne, aber auch auf dem gesamten Platz stattfinden.

Interessierte wenden sich direkt an das Stadtmarketing. Ansprechpartnerin ist Franziska Kober (Telefon: 08431/5362100 oder E-Mail: info@stadtmarketing-neuburg.de). (AZ)