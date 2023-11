Weihnachtsmarkt bereits gestartet? Falsche Plakate sorgen für Verwirrung

Startete der Neuburger Weihnachtsmarkt bereits am 23. November? Plakate mit falschem Datum haben für Verwirrung gesorgt. Mittlerweile ist der Fehler ausgebessert.

An diesem Donnerstag wird der Weihnachtsmarkt auf dem Neuburger Schrannenplatz eröffnet - aber sollte der Markt nicht längst schon angelaufen sein? Plakate mit einem falschen Datum haben in den vergangenen Tagen für Verwirrung in der Stadt gesorgt. Statt Donnerstag, 30. November, stand auf den Aushängen der 23. November als Starttermin.

Plakate mit falschem Datum für Neuburger Weihnachtsmarkt

Es handelte sich schlicht um einen Schreibfehler, teilt das Stadtmarketing auf Anfrage unserer Redaktion mit. Betroffen waren demnach rund zehn Plakate des Formats A1, die auf Litfaßsäulen an der Markthalle und am Bücherturm aufgehängt wurden. Mittlerweile ist der Fehler ausgebessert, die betreffenden Stellen wurden mit dem richtigen Datum überklebt. "Wir sind auch nur Menschen", bittet das Stadtmarketing um Nachsicht.

Mittlerweile ist der Fehler auf den Plakaten ausgebessert - hier am Bücherturm. Foto: Andreas Zidar

