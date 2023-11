Weinbörse im Marstall: Run auf Winzer und Weine

Plus Bei der 23. Weinbörse im Marstall ist nicht nur der „Weltmeister-Riesling“ gefragt. OB Gmehling freut sich über ein „Fest der Sinne“. Importe aus Südfrankreich und Südafrika.

„Der beste Wein ist der, der mir schmeckt.“ Die Weisheit des Kabarettisten spricht aus dieser Feststellung von Manfred Basel, einem von vielen Besuchern der Neuburger Weinbörse. Hunderte Sorten konnten sie probieren. Der Marstall lockte an zwei Abenden so viele Interessierte, dass man von einem Erfolg sprechen kann.

Nach vier Jahren Pause hat das Publikum offenbar auf die Weinbörse gewartet, auch wenn der deutsche Weinkonsum erneut - auf 19,5 Liter pro Kopf und Jahr - zurückgegangen ist. „Wir sind sehr zufrieden mit unserer Veranstaltung“, zieht Hauptveranstalterin Ina Bergbauer-Zagel eine positive Bilanz. Und der Stand von ihrem Kollegen Wilfried Greben war von Anfang an belagert.