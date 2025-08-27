Weinlese am Neuburger Stadtberg: 50 Kilo Trauben mitten in der Stadt geerntet

Die Rebstöcke am Neuburger Stadtberg unterhalb der Burgwehr sind nicht nur schön anzusehen, sondern erinnern auch an längst vergangene Zeiten, in denen immer wieder mal versucht wurde, Neuburg als Weinanbaugebiet zu etablieren. Im großen Stil ist das bekanntermaßen aufgrund der geografischen Beschaffenheit im Stadtgebiet nie gelungen. Gleichwohl stand jetzt eine Weinernte an, bei der man den rund 70 Stöcken etwa 50 Kilo blaue Trauben der Rebsorte „Regent“ abnehmen konnte, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Weintrauben am Neuburger Stadtberg geerntet

Von der hervorragenden Qualität der Frucht überzeugten sich Oberbürgermeister Bernhard Gmehling und Stadtgärtnereileiter Uwe Johannsen am Mittwoch persönlich. Gepflegt wird das Miniatur-Anbaugebiet seit einigen Jahren von der Stadtgärtnerei. Dort kümmern sich Jürgen Brandl und Manfred Murr mit viel Hingabe um die empfindlichen Gewächse. „Der eher durchwachsene Sommer beschert uns heuer aber eine vergleichsweise reiche Ernte“, erzählt Uwe Johannsen und ergänzt: „Die Qualität stimmt, die Trauben sind sehr schmackhaft.“

Weintrauben gehen an die Neuburger Tafel

Auf Anregung von Bürgermeister Peter Segeth werden die Früchte erneut der Neuburger Tafel und damit bedürften Mitbürgerinnen und Mitbürgern zur Verfügung gestellt. „Mich freut es, dass wir die kleine Weinbautradition aufrechterhalten und die stattliche und gesunde Lebensmittellieferung jetzt direkt an die Tafel geht. Unserem Team der Stadtgärtnerei danke ich für die engagierte Arbeit an der Hutzeldörre“, betont OB Gmehling laut Mitteilung. Auch im kommenden Jahr sollen die Reben am Stadtberg wieder gehegt und gepflegt werden, heißt es. (AZ)