Weinverkostung und Kinoabend im Kinopalast

Im Neuburger Kinopalast laden Kinobesitzer Roland Harsch und Weinfachhändler Wilfried Greben am Donnerstag, 4. Mai, um 18.30 Uhr zu einem Kinoabend mit Weinverkostung ein, nach dem Motto "Vino im Kino". Gezeigt wird der Film „Weinprobe für Anfänger“. Diese französische romantische Komödie erzählt laut Ankündigung die ungewöhnliche Liebesgeschichte zwischen einem mürrischen Weinhändler, der mit Weinen viel mehr anfangen kann als mit Menschen, und einer liebevollen und lebensfrohen Frau, die in seinen Laden kommt, um an einem Workshop teilzunehmen. Wer möchte, kann außerdem an einem Wein-Quiz teilnehmen. Die drei Personen, die die meisten Fragen richtig beantworten, erhalten Weingeschenke und der oder die Beste wird zum Quiz-Weinkönig/in mit Krone gekührt. Nach dem Wein-Quiz und dem Kinofilm startet dann die Weinprobe. Der Kino-Vino-Abend mit Begrüßungsprosecco, Quiz, Film und Weinverkostung (acht Weine) kostet pro Person 17,50 Euro. (AZ)