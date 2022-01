Neuburg

17:45 Uhr

Weiteres Café in Neuburg schließt: Stadtmarketing will Leerstand verhindern

Das Café/Bistro „Dolce Vita“ in der Neuburger Färberstraße wird schließen.

Plus Das Café Dolce Vita in der Neuburger Färberstraße wird schließen. Um einen weiteren Leerstand in zentraler Lage zu verhindern, sucht das Stadtmarketing nach Nachfolgern.

Von Andreas Zidar

Der Stadt Neuburg droht ein weiterer Leerstand in zentraler Innenstadt-Lage. Das Café/Bistro Dolce Vita wird schließen und bis Ende Juni aus den Räumlichkeiten in der Färberstraße, Ecke Rosenstraße, ausziehen. Nicht nur die Vermieter, sondern auch das Neuburger Stadtmarketing bemühen sich nun, einen geeigneten Nachmieter zu finden und den Geschäftsstandort nahtlos fortzuführen.

