Weiterhin treffen sich in Neuburg Menschen zu einem Corona-Spaziergang

Nach wie vor treffen sich in Neuburg Menschen zu einem sogenannten Corona-Spaziergang - auch wieder an diesem Montag.

Erneut trafen sich auch am Montagabend insgesamt 86 Personen zu einem sogenannten Corona-Spaziergang in Neuburg. Treffpunkt war laut Polizeiangaben wie in den Vorwochen auch der Spitalplatz, ehe sich der Aufzug über die Ingolstädter Straße und die Obere Altstadt bis schlussendlich zum Schrannenplatz bewegte. Es kam laut Polizei zu keinerlei Ordnungsstörungen. (nr)